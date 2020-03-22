غيث الخير ينعش الأجواء

أسهمت أمطار الخير التي هطلت أمس بانتعاش الأجواء على مستوى الإمارات، وشهدت إمارة أبوظبي النصيب الأكبر من الأمطار، حيث شهد كورنيش أبوظبي، زخات قوية لمدة ساعة من مساء الجمعة، سجل خلالها أعلى كمية أمطار على الدولة، بواقع 39 ملم، كما سجلت مناطق أخرى كميات كبيرة من الأمطار، في خطم الشكلة 33.8 ملم، وجزيرة الريم 28 ملم، رأس غناضة ودلما 23.9، كما أدت الأمطار الغزيرة في العين، إلى جريان شعاب خطم الشكلة ومنطقة الخرير والخب والهير والفقع، وكذلك في رأس الخيمة، على طريق الطويين وأذن وسيح البانة والدقداقة وشارع المطار، وكانت غزيرة على منطقة الظفرة، خاصة في الرويس، وفي الذيد بالشارقة وطريق دبا ـ مسافي والسيوح، وعدد من مدن الشارقة، كما سقطت أمطار مختلفة الشدة على فلج المعلا.

وهطلت أمطار غزيرة مع برد أحياناً على الرحبة والشهامة والشليلة وسويحان والشوامخ ومدن الظفرة في أبوظبي، وطريق أبوظبي ـ دبي، وشارع الخليج العربي، وأمطار مختلفة الشدة على أغلب مدن أبوظبي، كما شهدت جزيرة دلما وقرنين وعدد من الجزر أمطاراً رعدية غزيرة، وكانت متوسطة إلى غزيرة على طريق دبي ـ العين، ومتوسطة على شارع خليفة في الفجيرة وكلباء ووادي الحلو وخورفكان ودبي.