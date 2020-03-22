إصدار الدليل الإرشادي لتطوير سياسات الطفولة المبكرة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، الدليل الإرشادي الخاص بوضع وصياغة سياسات مرحلة الطفولة المبكرة للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن سعيها لبناء منظومة متكاملة للطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي، ورسم خريطة طريق مستدامة لتطوير ووضع الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه هذا القطاع المهم.

وأشارت الهيئة إلى أن إصدار هذا الدليل جاء ثمرة الشراكة والتواصل مع مكتب الشؤون القانونية في مكتب أبوظبي التنفيذي وتضافر الهيئة مع أكثر من 20 من الجهات الحكومية من خلال تنظيم ورشة تفاعلية تم خلالها تبادل الأفكار والخبرات وصولاً لتصميم إطار موحد لتطوير سياسات الطفولة المبكرة، متبعة في ذلك أفضل الممارسات في إعداد الدليل، مراعية ضرورة تفعيل دور الجهات المعنية باستمرار في المشاركة بعملية التطبيق والمتابعة، وتعزيز تواصلها مع الطفل والاستماع له للوقوف بشكل جيد على احتياجاته ومتطلباته، بالإضافة إلى إجراء تجارب الاختبار العشوائي خلال المراحل الأولية لإعداد السياسات مع اختبار ردود الأفعال والجدوى والفعالية للخيارات والأدوات الأنسب، وتبني أفضلها.

متطلبات

وأكدت الهيئة أن الدليل يمثل إطاراً مرجعياً للأطراف المعنية ويشمل الدليل على المراحل المقترحة ومتطلباتها وعملية صياغتها، مع شرح تفصيلي لكل خطوة من خطوات عملية صياغة السياسات معززة بقائمة مرجعية في نهاية كل خطوة تلخص المتطلبات الرئيسية، لضمان تعزيز القدرات المحلية المتعلقة بصياغة السياسات وتزويد صنّاع السياسات بأدوات وأطر مفصّلة ومتّسقة ومستدامة وفعالة لصياغة السياسات المرتبطة بتنمية الطفولة المبكرة.

وتسعى الهيئة من خلال الدليل إلى تزويد صنّاع السياسات بنهج متّسق ومتوافق مع الممارسات العالمية الواعدة من أجل صياغة السياسات المرتبطة بهذا القطاع، وضمان اتساق السياسات المرتبطة بتنمية الطفولة المبكرة واستنادها إلى الأدلّة والبيانات وتماشيها مع استراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة 2035، وتوحيد المصطلحات والنُهج المستخدمة من قبل صنّاع السياسات الذين يسعون إلى المساهمة في تحقيق النتائج المرجوة للأطفال الصغار في الإمارة.