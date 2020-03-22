119777 مراجعاً لـ «عجمان التخصصي» 2019

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية ورئيس مجلس أمناء مستشفى عجمان التخصصي: إن العام الماضي شهد زيادة في حجم الخدمات الطبية التي قدمها المستشفى للمرضى، مشيراً إلى استقبال 119777 مريضاً منهم 38789 مواطناً و80988 مقيماً، ما يعزز سياسة المستشفى وفق توجيهات حكومة عجمان بأهمية توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين والمقيمين في الإمارة وتوفير خدمات علاجية جديدة تواكب الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن عدد الأطباء الاستشاريين والامتياز بلغ 27 طبيباً، وعدد الممرضات والفنيين بلغ 71، ويوجد بالمستشفى 27 عيادة طبية، منها 3 لطب الأطفال، و4 لعلاج الأسنان، و5 للطب العام.

ونوه إلى أن عدد التحاليل المخبرية التي أجريت في المستشفى خلال العام الماضي بلغت 130940 تحليلاً، و26607 صور أشعة، وبلغ عدد طلبة كليات الطب المتدربين في المستشفى 36 طالباً وطالبة من جامعات مختلفة، وذلك مساهمة من المستشفى في تعزيز دوره في مسيرة التعليم .