«قانونية دبي» تدعو لاستخدام منصاتها الذكية

المصدر: (دبي - البيان)

دعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي كافة متعامليها لاستخدام منصاتها الذكية من أجل إنجاز معاملاتهم والحصول على خدماتها القانونية، تماشياً مع التدابير الاحترازية وإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرص الدائرة على سلامة موظفيها ومتعامليها على حد سواء.

وتتيح الدائرة عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيقاتها على الهواتف الذكية، كافة الخدمات التي تُقدّمها للمتعاملين من الجهات الحكومية، ومزاولي المهن القانونية، وأفراد الجمهور في الإمارة، من دون الحاجة إلى زيارة مقرّها لإنجاز المعاملات.

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة الجهوزية التكنولوجية للدائرة في تقديم خدماتها الإلكترونية، وفق أفضل التقنيات العالمية، تطبيقاً لاستراتيجية حكومة دبي في التحول الرقمي.