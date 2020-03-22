إطلاق الدفعة 2 من«مجيب» العام الجاري

المصدر: (دبي- البيان )

أعلن قطاع شؤون التميز والريادة في القيادة العامة لشرطة دبي، عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «مجيب» خلال العام الجاري.

وقال العميد الدكتور محمد عبد الله المر مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة، إن برنامج «مجيب»، يهدف إلى تعزيز قدرات مسؤولي القطاع، من خلال رفع مستوى الوعي للقدرات التنافسية محلياً، وتعزيز تنافسية شرطة دبي عالمياً، وتطوير الخبرات، من خلال تشجيع الموارد البشرية، لتعزيز أداء نتائج قطاع شؤون التميز والريادة، واستدامة توفير القادة، والارتقاء بالكفاءات القيادية، مشيراً أن البرنامج ينقسم إلى ثلاثة مستويات، وهي القيادات التنفيذية، والقيادات النسائية، وقيادات المستقبل.