9 محطات لتحلية المياه بأبوظبي

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

أكد المهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الإمارة تولي أهمية قصوى لملف المياه وكيفية تحقيق الاستفادة المثلى من مصادر المياه الطبيعية والمحلاة في إطار خطة طموحة لتطوير مشاريع تضمن استدامة موارد المياه للأجيال القادمة. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يحتفل العالم به 22 مارس من كل عام.

وقال: « تحرص دائرة الطاقة على اتباع أفضل المعايير العالمية في كافة المشاريع والخدمات التي تتعلق بتوفير المياه في الإمارة، وكان آخر تلك الجهود إطلاق سياسة المياه المعاد تدويرها يونيو الماضي».

وأوضح أن معدل استهلاك المياه في أبوظبي من بين الأعلى عالمياً بسبب المناخ الصحراوي وارتفاع الحرارة، وهو ما جعل أبوظبي تعتمد بشكل كبير على تحلية المياه، حيث تمتلك الإمارة 9 محطات للتحلية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى نحو 960 مليون غالون إمبريالي يومياً.