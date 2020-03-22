3.5 ملايين درهم قدّمتها «دار البر»للطلبة المعسرين في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أكد علي العاصي رئيس لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر بدبي أهمية دعم طلبة المدارس والجامعات المعسرين، وتسهيل عملية استمرارهم في مقاعدهم الدراسية، بهدف تخريج جيل قادر على خدمة المجتمع، لافتاً إلى أن اللجنة قدمت خلال العام 2019 ويناير وفبراير من 2020 مبلغ 3 ملايين و552 ألف درهم، استفاد منها 426 طالباً وطالبة في أم القيوين، من المراحل الابتدائية وحتى الجامعية من الطلبة العاجزين عن سداد الرسوم الجامعية، خلال العام الماضي والشهرين الأول والثاني من العام الجاري على مستوى الدولة، حيث تم دفع الرسوم الدراسية لـ 376 طالباً وطالبة العام الماضي بقيمة 3 ملايين 170 ألف درهم، كما سددت رسوماً للطلبة في 2020، استفاد منها 50 طالباً وطالبة بقيمة 328 ألف درهم، كما تكفلت اللجنة بمنحتين دراسيتين لطالبين متفوقين حتى إكمال دراستهما والتخرج، أحدهما جامعي، والآخر حقق نسبة نجاح أكثر من 90 %.

خريجون جامعيون

وقال العاصي إنه خلال العام الجاري تم دفع الرسوم الدراسية بقيمة 187 ألفاً و37 درهماً لـ 36 طالباً وطالبة من المرحلة الابتدائية والإعدادية و5 من طلبة المرحلة الثانوية بقيمة 29 ألفاً و37 درهماً، إضافة إلى 7 من الطلاب الجامعيين بقيمة 82 ألفاً و205 دراهم، مبيناً أنه خلال العام 2019 تم دفع الرسوم لأكثر من 376 طالباً وطالبة، منهم 247 من المرحلة الابتدائية والإعدادية بقيمة مليون و629 ألفاً و856 درهماً، ورسوم جامعية لـ 27 طالباً وطالبة من الخريجين الجامعيين بقيمة 353 ألفاً و244 درهماً، ورسوم دراسية لطلبة الثانوية، استفاد منها 49 بقيمة 476 ألفاً و186 درهماً، ورسوم جامعية للطلاب المستمرين بدراستهم لعدد 53 طالباً وطالبة بمبلغ 710 آلاف و700 درهم.

تخفيف

ولفت إلى أن اللجنة تسعى إلى دفع الرسوم الدراسية للطلبة المعسرين من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الجامعية، بهدف التخفيف على ذوي الدخول المحدودة وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وحرصاً منها على النهوض بالعملية التعليمية وعدم انقطاع الطلبة عن الدراسة .