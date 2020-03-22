تفعيل«العمل عن بعد» في «قضاء أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد )

أكدت دائرة القضاء أبوظبي على استمرارية خدماتها وتفعيل مبادرة العمل «عن بعد» للخدمات العدلية والتي تشمل خدمات كاتب العدل والتوثيقات وخدمات وصايا غير المسلمين، باستخدام الموقع الإلكتروني للدائرة أو التطبيقات الذكية دون الحاجة للحضور الشخصي، وذلك تماشياً مع التوجيهات للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد ، وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي في تغريده نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «المواطنة في جوهرها سلوكيات مسؤولية أساسها أن يستشعر كل فرد بانتمائه للمجتمع وبأنه معني بشكل شخصي بكل ما يواجه مجتمعه».