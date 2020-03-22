شرطة عجمان تطلق «المخاطبات البنكية»

المصدر: عجمان- وام

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان خدمة المخاطبات البنكية الخاصة بالشيكات المرتجعة عبر تطبيقها الذكي، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتخفيض أعداد المراجعين لمراكز الخدمة.وأوضح الرائد خليل إبراهيم الحمادي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات أن خدمة المخاطبات البنكية خدمة خاصة بالشيكات المرتجعة للأفراد، تهدف إلى التسهيل على المتعامل في الحصول على الرسالة البنكية، التي تشمل بيانات محرر الشيك ليتمكن الشاكي من فتح بلاغ رسمي في مركز الشرطة، وتم تحويل خدمة المخاطبات البنكية إلى خدمة ذكية، تقدم عبر تطبيق شرطة عجمان الذكي وموقعها الإلكتروني.

وأضاف أن الخدمة تختصر الوقت والجهد على المتعامل، حيث أصبح بإمكان المتعامل الحصول على الرسالة البنكية، عبر تطبيق شرطة عجمان دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.