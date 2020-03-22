تعزيز مهارات ذوي أطفال التوحد للوقاية من كورونا

المصدر: (دبي - نورا الأمير)

وجّهت وزارة تنمية المجتمع نصائح مهمة لأفراد المجتمع ودعتهم إلى اتباع الإجراءات التوعوية والتدابير الوقائية التي أقرتها الدولة لتجنب الإصابة بالمرض، مستثمرة منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني لغايات بث النصائح والإرشادات، كما خصت أولياء أمور أصحاب الهمم من ذوي اضطراب التوحد بآليات الوقاية، لتعزيز مهارات أبنائهم الصحية، بما يسهم في وقايتهم من التعرض لخطر الإصابة.

وركزت توجيهات الوزارة وإرشاداتها على فئة كبار المواطنين، معتبرة حمايتهم من أبرز الأولويات، داعية إلى منع اختلاطهم بالآخرين أو خروجهم من المنزل إلا للضرورة، بالإضافة إلى استهداف فئة الصم والبكم التي اختصتها ببرنامج بلغة الإشارة على المواقع التابعة لها، بما يعكس حرص الوزارة على توعية مختلف أفراد المجتمع.

وشددت وزارة تنمية المجتمع على أهمية تعزيز وعي مختلف أفراد المجتمع الإماراتي، بالتدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية، لا سيما أن الدولة وفرت الإمكانات والأدوات اللازمة لرفع الوعي المجتمعي بأسس وآليات الصحة العامة، مهيبة بالأسر استثمار الوقت الحالي كفرصة لتعزيز أواصر العلاقات فيما بينهم واستغلال الوقت في نشاطات وبرامج ذات جدوى.