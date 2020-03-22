«أبوظبي للزراعة»: نكثّف جهودنا لخفض استهلاك المياه في الزراعة

المصدر: أبوظبي-وام

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، التزامها ببذل الجهود كافة لترشيد استهلاك المياه في الزراعة، وذلك من منطلق مسؤوليتها نحو تحقيق استدامة قطاع الزراعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وذكرت الهيئة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه، الذي يصادف 22 مارس من كل عام، أنها تكثف جهودها لخفض استهلاك المياه في الزراعة، وتحفيز المزارعين على ترشيد الاستهلاك بوسائل متعددة، منها تغيير أنظمة الري التقليدية، واستخدام التقنيات والأنظمة الحديثة، وتحسين الممارسات الزراعية، عبر برامج التوعية والإرشاد لأصحاب وعمال المزارع.

وأكدت الهيئة ثقتها في وعي أصحاب المزارع، وإدراكهم لأهمية استهلاك المياه، من خلال إعطائها أهمية كبيرة لبرامج الإرشاد والتوعية، وحث المزارعين والعمال على طرق الري الحديثة، والعناية بشبكات الري ورفع كفاءتها، والتحول نحو زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات قليلة من المياه والمتحملة للملوحة، حيث نفذت فرق الإرشاد الزراعي التابعة للهيئة، العام الماضي، نحو 129 تدريباً ميدانياً للمزارعين على مستوى إمارة أبوظبي، في مجالات ترشيد استهلاك المياه، استفاد منها حوالي 2389 صاحب وعامل مزرعة، كما توفر مراكز الإرشاد الزراعي، وعددها 27 مركزاً على مستوى الإمارة، كافة أشكال الدعم لأصحاب المزارع، لتحفيزهم على ترشيد استهلاك المياه، وتعزيز كفاءة شبكات الري.

وأوضحت أنها تعمل بالتعاون مع المزارعين على مواجهة تحدي المياه بالطرق العلمية اللازمة، لتحسين كفاءة شبكات الري في المزارع، والاعتماد على تكنولوجيا تحديد كميات الري المطلوبة لكل محصول، ومنها محطات الأرصاد الجوية، التي تحدد الاحتياجات المائية للمحاصيل، وفقاً لحالة الطقس، والعوامل الجوية المختلفة، حيث تم تصميم حاسبة ري إلكترونية، توفر احتياجات الري لأكثر من 45 محصولاً يتم زراعته في الإمارة، وربطها وتغذيتها بشكل مباشر مع محطات الأرصاد الزراعية التابعة للهيئة، كما يوفر تطبيق الهواتف الذكية، الذي أطلقته الهيئة العام الماضي، برامج وجداول بكميات الري اللازمة للمحاصيل المختلفة، طوال مراحل نمو النباتات، وطرق الري الصحيحة والموصى بها.

نظام ري

ولفتت الهيئة إلى أنه يتم استخدام نظام الري الجماعي، لري مزارع إمارة أبوظبي، ويشمل هذا النظام حالياً 6051 مزرعة موزعة على عدة مناطق بإمارة أبوظبي، حيث تم مساعدتها على الاستمرار في الزراعة وتعزيز استدامتها، كما تعمل الهيئة على استخدام مصادر مياه غير تقليدية، لتعزيز الاستدامة الزراعية. ومنذ عام 2012، تم البدء باستخدام المياه المعالجة في ري نحو 143 مزرعة بمنطقة النهضة، حيث تحرص الهيئة على إجراء تقييم دوري لجودة المياه المعالجة المستخدمة في ري هذه المزارع.