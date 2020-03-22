3.5 ملايين لأول وقف عقاري لـ«شؤون القصّر» بعام الاستعداد للخمسين

المصدر: دبي-البيان

افتتحت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، أول وقف عقاري لها في عام الاستعداد للخمسين، باسم بسّام عبد السلام الدجاني، وبتكلفة ثلاثة ملايين درهم ونصف مليون درهم، على أن تخصص أرباح الوقف لمصرف البر والتقوى الذي تديره المؤسسة.

وحضر افتتاح المشروع علي المطوّع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، وخالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، وعدد من مسؤولي المؤسسة، وناب عن صاحب الوقف حفيده أحمد ناجي.

وساهمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، في إنشاء المبنى بمنطقة ديرة مع نهاية عام 2018، بمساحة بناء تصل إلى 7,585 قدماً مربعة، وذلك بالعمل مع شركتي أرتش لاين للاستشارات الهندسية، ورمال الإمارات للمقاولات.

وقال علي المطوّع، الأمين العام للمؤسسة: «يتزامن انتهاء بناء المشروع الوقفي وافتتاحه، مع بدء عام الاستعداد للخمسين، الذي أعلنته قيادة الدولة، لتأكيد حرصها على ترسيخ نموذجها التنموي القائم على تكامل التنمية مع العمل الخيري والإنساني ».

المشروع الوقفي هو مبنى سكني مكوّن من طابق أرضي وطابقين علويين، يشمل ثماني شقق، تتألف من غرفة وصالة. من المتوقع للوقف أن يحقق إيرادات سنوية تصل إلى 288 ألف درهم، وتصل نسبة العائد الاستثماري للوقف إلى 7.6 %.