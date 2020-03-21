أبوظبي تغلق الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما والصالات الرياضية

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت إمارة أبوظبي إغلاق الشواطئ العامة والخاصة والحدائق والمسابح الخاصة والعامة ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب بشكل مؤقت اعتباراً من غد الأحد ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم، وذلك بناء على قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أنه سيتم تقنين عمل المطاعم والمقاهي ومنافذ تقديم خدمة الطعام والشراب للفترة نفسها على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل.

وأضاف أنه يمكن لتلك المحال استضافة زبائنها بواقع 20 في المائة من طاقتها الاستيعابية، مع مراعاة مسافات "التباعد الاجتماعي" والتي لا تقل عن مترين شريطة تطبيق إجراءات التعقيم وشروط الصحة العامة مع استثناء الأكشاك الخارجية والطلبات الشخصية التي يقوم بها الزبائن بأنفسهم.