"الوطني للإعلام" يوقف تداول الصحف والمجلات الورقية مؤقتا

المصدر: وام

قرر " المجلس الوطني للإعلام " وقف تداول الصحف و المجلات و"المنشورات التسويقية" الورقية مؤقتا اعتباراً من يوم الـ 24 من مارس الجاري و حتى إشعار آخر .. و يستثنى من ذلك توزيعها للمشتركين وفي منافذ البيع الكبرى في مراكز التسوق مع التأكيد على مراعاة الاشتراطات الصحية والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

و تضمن القرار منع تداول الصحف و المجلات والمنشورات الورقية بما فيها التسويقية في التجمعات السكنية و المطاعم و الفنادق و العيادات و المراكز الصحية و قاعات الانتظار في مراكز الخدمات الحكومية والخاصة و غيرها من الأماكن التي تجعلها متداولة بشكل جماعي و يستثنى من قرار المنع النشرات التوعوية المعتمدة من الجهات الصحية.

يأتي قرار المجلس انسجاما مع التدابير الاحترازية بمواجهة فيروس كورونا جراء التداول اليومي للمطبوعات الأمر الذي قد يسهم في انتقال العدوى نتيجة ملامسة أعداد كبيرة من الأشخاص للصحف والمجلات والمنشورات.

و أكد " المجلس الوطني للإعلام " أن الصحف اليومية و بما تمتلكه من بنية تحتية رقمية متطورة ستواصل دورها المحوري في نشر الأخبار و القضايا الوطنية و المساهمة الفاعلة في جهود التوعية والتثقيف للوقاية من فيروس كورونا المستجد عبر منصاتها المختلفة.