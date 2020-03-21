طقس غائم في الإمارات وتوقع سقوط أمطار رعدية غداً

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا غائما مع سقوط أمطار يصاحبها برق ورعد أحيانا على مناطق متفرقة خلال النهار تنحسر ليلا على المناطق الشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة مع نشاط السحب، تصبح شمالية غربية قوية السرعة على البحر في المساء والليل.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 - 35 كم/ س تصل إلى 55 كم/ س أحيانا على البحر تصبح شمالية غربية على البحر في المساء والليل.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا مع السحب.. و يحدث المد الأول عند الساعة 12:08 والمد الثاني عند الساعة 01:37 و الجزر الأول عند الساعة 18:54 والجزر الثاني عند الساعة 06:35 .

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:42 والمد الثاني عند 21:32 و الجزر الأول عند الساعة 15:05 والجزر الثاني عند الساعة 03:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 22 85 45

دبي 29 24 80 50

الشارقة 31 21 85 55

عجمان 30 24 90 50

أم القيوين 30 20 85 55

رأس الخيمة 29 22 90 60

الفجيرة 28 23 80 50

العين 31 21 90 40

ليوا 33 21 85 35

الرويس 34 23 90 40

السلع 32 23 85 45

دلما 29 21 90 60

طنب الكبرى 30 22 85 50

طنب الصغرى 30 22 85 50

أبو موسى 30 22 85 50 .