الإمارات تعلن عن 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقالت الوزارة في إحاطة إعلامية أن عدد حالات الشفاء من كورونا وصلت إلى 38 حالة.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني مديرة إدارة مديرة إدارة الأمراض السارية في دائرة الصحة، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة إن الحالات الجديدة رصدت من خلال الابلاغ المبكر والتقصي الوبائي النشط. وهي تعود لجنسيات مختلفة من بريطانيا وباكستان وبنجلاديش والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الحوسني إن جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للرعاية الطبية.