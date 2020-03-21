بلدية دبي تبدأ حملة تعقيم وتطهير طرق وشوارع الإمارة

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار تعزيز الجهود الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراده، بدأت بلدية دبي أمس (الجمعة) حملة موسعة لتعقيم وتطهير كافة طرق وشوارع الإمارة، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تستهدف المرافق والأماكن العامة في إمارة دبي باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات ووفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.

وأكد المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي أن الحملة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية في دبي، والتي تتكامل مع التدابير والإجراءات المكثفة التي تتخذها كافة مؤسسات وهيئات الدولة في هذا الموقف الاستثنائي، والرامية لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية، مع مراعاة أفضل المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.

وأشار الهاجري إلى حرص بلدية دبي على توفير بيئة صحية وآمنة في كافة الأوقات، واستنفار كافة الموارد والإمكانات لمواجهة المواقف الاستثنائية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في إمارة دبي، وضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة أفراد المجتمع وأمان المنشآت والمرافق العامة. وناشد مدير عام بلدية دبي كافة فئات المجتمع التعاون مع فرق العمل وإتاحة المجال لهم لأداء مهامهم على الوجه الأكمل وعدم التجمع في المواقع المعلنة حرصاً على سلامة الجميع.

وتستمر الحملة التي أطلقتها بلدية دبي حتى نهاية الشهر الجاري بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي والدفاع المدني، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، حيث بدأت الحملة أعمالها يوم (الجمعة) بتطهير شوارع الرقة، ونايف، والمرقبات، وبني ياس، والخور، والرشيد، وأبوهيل، وآل مكتوم، والقدس، والنهدة، وبور سعيد، وذلك بحضور عدد من قيادات بلدية دبي للوقوف على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير وفق الخطط المقررة، وضمان تحقيق الحملة لأهدافها على الوجه الأكمل.

وتستخدم فرق العمل المتخصصة في أعمال تعقيم وتطهير مرافق دبي العامة، أحدث المركبات والمعدات الخاصة بالرش والتطهير ومنها: أجهزة الرش المقطورة على السيارات والتي تعمل عل تفتيت سائل التطهير إلى جزيئات صغيرة، وكذلك المرشات المحمولة على الظهر والتي تعمل بطاقة التجزئة الهيدروليكية، بالإضافة إلى آلات الرذاذ والتبخير، ويتم استخدام منتجات التطهير المعتمدة لدى البلدية والتي تم تقيمها والتحقق من فعاليتها وتسجيلها في نظام "منتجي".

ومن المقرر أن تستمر الحملة اليوم (السبت) في تطهير وتعقيم شوارع سوق ديره، والوحيدة، وهور العنز، وهور العنز شرق، والدوحة، ودمشق، وبيروت، والقاهرة، والقدس، وأبوبكر الصديق، وتتواصل يوم (الأحد 22 مارس) في شوارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأم سقيم، والحديقة، وشارع جميرا، والثاني من ديسمبر، والثنية، والصفا، والبدع، والمنارة، والوصل، وشوارع المركز التجاري، والمركز المالي، المستقبل.

وتقوم فرق العمل يوم (الاثنين 23 مارس) بتعقيم شوارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، والسعادة، وزعبيل الثاني، وعود ميثاء، والسطوة، وشارع الشيخ زايد، والخيل، أما يوم (الثلاثاء 24 مارس) فتتواصل حملة التطهير والتعقيم في شوارع منخول، والميناء، وخالد بن الوليد، وشارع الشيخ راشد، والرياض، والسيف، والغبيبة، والكويت، وأم هرير.

وتستمر أعمال حملة التعقيم يوم (الأربعاء 25 مارس) في شوارع عمان، والخرطوم، والجزائر، وتونس، وبغداد، وحلب، وبيروت، ودمشق، والدوحة، وتتواصل (الخميس 26 مارس) في شوارع الخوانيج، والرباط، والمطار، والورقاء، وطرابلس، وند الحمر، وطريق راس الخور، وشارع الورقاء الثانية والثالثة والرابعة، إضافة إلى شارع العمردي.

وتعمل فرق التعقيم يوم (الجمعة 27 مارس) على تطهير شوارع ورسان، والمنامة، وند أم الحصا، وشارع الميدان، والمدينة العالمية، ويوم (السبت 28 مارس) في شوارع المرابع، والأصايل، والبرشاء، وحصة، والخميلة، وشارع لطيفة بنت حمدان، والنسيم، والخيل الأول، والسهول، وتستمر يوم (الأحد 29 مارس) في شوارع معيصم، والقدرة، وطريق الفي، و شارع قرن السبخة، والياليس، وطريق اكسبو، وشارع مطار آل مكتوم، وتختتم حملة البلدية لتطهير وتعقيم مرافق دبي العامة (الاثنين 30 مارس) في شوارع الاسطبلات، وسيح الدحل، وسيح السلم، وطريق الهباب.