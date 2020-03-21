إقامة دبي تضيف خدمة جديدة على باقة خدمات مركز الاتصال "آمر"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن إضافة خدمة جديدة إلى باقة خدمات مركز الاتصال " آمر "، حيث تتيح هذه الخدمة للمتعاملين التواصل المباشر مع إقامة دبي لمتابعة معاملاتهم التي تم إعادتها نظرا لوجود نواقص أو عدم وضوح بعض المستندات بهدف استكمال أو إنجاز المعاملات بأسرع وقت.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: " تأتي هذه الخطوة ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برفع وتيرة العمل وكفاءة الخدمات بحيث تصبح الإمارات الأفضل عالمياً في تقديم الخدمات ، كما تأتي من منطلق حرص إقامة دبي على إسعاد متعامليها وتقديم خدماتها بطرق سهلة وسريعة."

مضيفاً أن إقامة دبي تسعى إلى تطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين بشكل مستمر من خلال توفير أحدث الأساليب المستخدمة لتقديم خدمات تشعر المتعاملين بأهمية التواصل معهم شخصياً للإجابة على كافة أسئلتهم واستفساراتهم،مما يساهم ذلك رفع سعادتهم." مشيداً بجهود فريق مركز الاتصال "آمر " في الرد على مكالمات المتعاملين وسرعة الاستجابة لهم.

ومن جانبه قال العقيد الدكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة : " ترجمة لتوجهات القيادة العليا في إقامة دبي لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعامل حرصنا على تخصيص كادر متميز من قطاع أذونات الدخول والإقامة بإشراف ومتابعة المقدم علي مال الله نائب مساعد المدير لقطاع أذونات الدخول والإقامة للرد على المتعاملين عبر مركز الاتصال "آمر" بهدف الإجابة على كافة الأسئلة المتعلقة بالمعاملات ، مما يسهم في تفعيل تقديم هذه الخدمة بكل كفاءة.

ومن جهته أوضح الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين أن فريق مركز الاتصال "آمر" المعني بتلقي الملاحظات والاقتراحات والاستفسارات يعمل على اشعار المتعامل بالنواقص في المستندات المطلوبة لإتمام معاملته، وذلك إما عبر أحد مراكز آمر النموذجية المنتشرة في كافة مناطق إمارة دبي أو عبر الموقع الإلكتروني للإدارة gdrfad.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي لإقامة دبي GDRFADUBAI. كما تتيح الخدمة أيضاً تحديد موعد لزيارة المتعامل بطلب من الضابط المسؤول متى ما استدعى الأمر لذلك ، وأضاف بن علي أن هذه الخدمة الجديدة ستسهم في التسهيل على المتعامل لإنجاز المعاملات التي تتطلب مستندات إضافية أو تحديث على بعض المستندات بشكل أسرع .

والجدير بالذكر أن مركز الاتصال "آمر " الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع يرد على كافة استفسارات وملاحظات المتعاملين على الرقم المجاني 805111 من داخل الدولة أو على الرقم +97143139999 من خارج الدولة أو عبر البريد الإلكتروني amer@dnrd.ae ، في حين تعبتر مراكز آمر النموذجية المنتشرة في كافة أنحاء إمارة دبي النموذج المعتمد للتقديم على الخدمات ، وتتيح هذه المراكز التقديم على خدمات إقامة دبي المتمثلة في معاملات أذونات الدخول والإقامة، ومنها اصدار إذن دخول الإقامة، وتثبيت وتجديد الإقامة، وإصدار تعديل وضع، وفصل وإلغاء الإقامة، وتغيير الإقامة الى جواز سفر جديد، وزيارة قصيرة وطويلة، تمديد صلاحية تأشيرة الدخول عند الوصول، إلى جانب خدمات المنشأة والمندوبيين وبعض الخدمات الإضافية.