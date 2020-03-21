تمديد خصم المخالفات المرورية لثلاثة أشهر في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تمديد مهلة خصم قيمة المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أبوظبي قبل تاريخ 22 ديسمبر 2019 م بنسبة 50% لمدة ثلاثة شهور مقبلة تنتهي في 22 يونيو 2020م باستثناء المخالفات الخطرة مع إلغاء عقوبة حجز المركبة والنقاط السوداء وذلك لمدة 3 أشهر. .

وأكدت اهتمامها المستمر بتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات. .

وتتيح شرطة أبوظبي خدمة دفع المخالفات ببطاقات البنك الائتمانية عبر القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة دون احتساب أي فوائد على المستفيدين مع بنوك أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق و مصرفي أبوظبي الإسلامي، الامارات الاسلامي.

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وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات بتقسيط مبالغ المخالفات بيسر وسهولة، ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين، فيما يجري العمل على توقيع اتفاقيات أخرى مع عدد من البنوك العاملة في الدولة لتقديم هذه الخدمة.