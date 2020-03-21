الخييلي: دور ريادي في الارتقاء بجودة الحياة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أشاد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، بحصول إمارة أبوظبي على المرتبة الأولى عربياً ضمن قائمة أسعد مدن العالم حسب تقرير السعادة العالمي 2020، والدور الريادي العالمي الكبير لدولة الإمارات في تبني نهج السعادة للارتقاء بمستويات جودة الحياة، كما حافظت دولة الإمارات على المرتبة الأولى عربياً للعام السادس على التوالي.

وقال معالي الخييلي: إن هذا الإنجاز هو امتداد لنهج الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستكمال للمسيرة من القيادة الرشيدة، حيث تلعب الإمارات دوراً محورياً في توفير كل سبل السعادة والراحة والرخاء لكافة أطياف المجتمع من المواطنين والمقيمين.‏

وأضاف: نحن نفخر في أبوظبي بتصدرنا القائمة العربية، وتصنيفنا من ضمن المدن السعيدة، نعاهدكم على مواصلة العمل ونطمح لتحقيق معدلات عالمية أكبر وتصدر القائمة العالمية في السنوات المقبلة، نحن قادرون بفضل القيادة وتلاحم الشعب والمجتمع مع الجهات الحكومية، إلى جانب الكثير من العوامل التي تجعل أبوظبي المكان الأمثل والأفضل للحياة والاستقرار وتحقيق الرفاهية الذاتية.

وأكد معالي رئيس دائرة تنمية المجتمع أن جودة حياة المجتمع من أهم الأولويات، ‏وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية ما هو إلا بداية، والقادم سيكون أفضل وأجمل وأسعد، ونعمل في الدائرة على منهجيات علمية مدروسة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع عادات وتقاليد البلاد لتحقيق أعلى معدلات السعادة.