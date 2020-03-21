أحمد بن شعفار: رسوخ مكانة الدولة على مؤشر السعادة

المصدر: (دبي –البيان)

قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»:إن مكانة الإمارات في مؤشر السعادة العالمي تترسخ يوماً بعد آخر وتلك نتيجة حتمية لما تبذله قيادتنا الرشيدة من جهود جبارة على هذا الصعيد.

وأوضح بن شعفار إن تقرير السعادة العالمي أبرز العلاقة المباشرة بين أهداف التنمية المستدامة وجودة الحياة، وهو ما برعت فيه الدولة في الفكر والمبادرة والممارسة. وأشار بن شعفار إلى خطط الدولة ومشاريعها لبلوغ أعلى درجات الاستدامة في إنتاج الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وحماية البيئة.

وأكد أن «إمباور» تعد واحدة من ثمار السياسات الحكيمة لدبي، فهذه المؤسسة باتت أكبر مزود لطاقة تبريد المناطق على مستوى العالم، باعتماد تقنيات عصرية وحلول غير مسبوقة في تخفيض حوالي 50% من نسبة استهلاك الطاقة.

لافتاً إلى أن تقرير السعادة العالمي أجرى دراسة تسلط الضوء على العلاقة بين أهداف التنمية المستدامة وجودة الحياة، عبر تحليل أداء الدول التي يشملها مؤشر السعادة العالمي ومقارنتها بمؤشر أهداف التنمية المستدامة، وهو المؤشر الذي يرصد جهود الدول حول العالم وجهوزيتها لتحقق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 الأجندة العالمية 2030.