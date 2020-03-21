«كهرباء دبي»: أعلى معايير الجودة والكفاءة والاعتمادية والتوافرية

المصدر: دبي ـ البيان

بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي مجدداً التزامها بتحقيق سعادة المتعاملين وكافة المعنيين، من خلال توفير إمدادات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاعتمادية والتوافرية، مما يضمن راحة بالهم على مدار الساعة، ويتيح لهم إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للهيئة دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين في الهيئة، بما يوفر وقتهم وجهدهم ويحقق سعادتهم.

وجددت الهيئة التزامها بمواصلة إطلاق المبادرات والبرامج ضمن دورها كمؤسسة حكومية مسؤولة مجتمعياً لتعزيز مفهوم السعادة في العائلة وبيئة العمل والمجتمع، ودعم مسيرة التطوير الشاملة في الدولة التي غايتها سعادة الإنسان وركائزها مبادرات ومشاريع تطلق طاقاته وتعزز فرصه.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: تتواءم خطط هيئة كهرباء ومياه دبي واستراتيجيتها مع رؤية القيادة الرشيدة، حيث إن تحقيق سعادة الإنسان يمثل محور العمل الحكومي في الدولة، ويؤكد حصول الهيئة مؤخراً على المركز الأول في نتيجة دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2019، والتي يجريها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بنسبة 90.1%، التزام الهيئة بتعزيز مفهوم سعادة المتعاملين وتجاوز توقعاتهم.

كذلك حصلت الهيئة على شهادة المواصفة العالمية في تجربة المتعاملين ICXS«بتحديثها الجديد (ICXS 2019) التي يقدمها» المعهد الدولي لتجربة المتعاملين«بدرجة 99.7% والتي تعد الأعلى عالمياً في تاريخ المواصفة بنسختها المحدثة وحققت نسبة وصلت إلى 95.7% في مؤشر السعادة اللحظي لدبي الذكية.

وأضاف معالي الطاير:»تبذل الهيئة قصارى جهدها لتعزيز سعادة موظفيها وباتت مرجعاً لأفضل الممارسات في مجال إسعاد المتعاملين والمجتمع.

وعبر مجلس إسعاد المعنيين في الهيئة ولجنة إدارة تجربة المتعامل التي تضم جميع القطاعات المعنية بتصميم وتقديم الخدمات، نتولى الإشراف على إطار عمل متكامل لإسعاد المتعاملين.

كذلك تقديم الخدمات وفقاً لميثاق تقديم الخدمة وضمان اتساق التجربة بين جميع قنوات تقديم الخدمة ودعم عملية التحول الرقمي من خلال مفاهيم مبتكرة داعمة وفعّالة، مثل مراكز المستقبل الذكية،، وقياس ومتابعة أداء الخدمة من خلال مؤشرات السعادة اللحظية ودراسات قياس تجربة المتعامل في كل خدمة وفي كل قناة، ودراسات إسعاد المتعاملين السنوية«.

مفهوم السعادة

من جانبه، قال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة: انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي المدينة الأكثر سعادة في العالم، أطلقت الهيئة في 2019»مجلس ديوا للسعادة«ضمن شبكة»كافيه السعادة«، لتصبح الهيئة أول جهة حكومية في دبي تتبنى هذا المفهوم الذي حدد عشرة مفاتيح للسعادة، بحيث يشكّل»مجلس ديوا للسعادة" منصة تفاعلية لموظفي الهيئة والمتعاملين والمجتمع والمعنيين بشكل عام.