خليفة بن محمد بن خالد: نفتخر بإنجازات الإمارات

المصدر: (أبوظبي-البيان)

هنأ الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، القيادة الرشيدة، بمناسبة محافظة دولة الإمارات على مركزها بالمرتبة الأولى عربياً للعام السادس على التوالي في تقرير السعادة العالمي 2020، والذي يصدر سنوياً عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وأكد أن ما حققته دولة الإمارات عموماً، ومدينتا «أبوظبي ودبي» على وجه الخصوص كأكثر المدن سعادة في المؤشر العالمي، يعدّ إنجازاً نفتخر به، ويمثّـل نتاجاً لرؤية القيادة الحكيمة التي تسير على ذات نهج المؤسسين بخطط طموحة تلامس أرض الواقع في تعزيز بيئة السعادة والإيجابية والتنمية المستدامة وجودة الحياة.

وأضاف، إن هذه الإشراقات الوطنية لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت بعد صبر ومثابرة ورؤية تراعي الماضي وتواكب الحاضر وتستشرف المستقبل، مستلهمة روح الولاء الصادق لتراب هذه البلاد ولقيادتها الرشيدة التي وضعت نصب عينيها بذل الغالي والنفيس من أجل علو هامة ورفعة راية الوطن نحو التقدّم والنماء والرخاء.

ودعا الشيخ خليفة بن محمد، جميع المتطوعين للعمل كل في موقعه ومجال عمله وتخصصه بكل تفانٍ وإخلاص للمحافظة على المكانة الرفيعة للوطن، من خلال تبني مبادئ وممكنات ومبادرات البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، لتكون قيم السعادة وجودة الحياة أسلوب حياة، وعملاً ممنهجاً مستداماً في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.