الشارقة تكثّف جهودها الوقائية ضد «كوفيد - 19»

المصدر: الشارقة - وام

تواصل إمارة الشارقة تكثيف جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي تواكب برامج وخطط الحكومة للتصدي للوباء العالمي حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

ووجّهت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، كافة المؤسسات التابعة لها بالعمل عن بُعد، مؤكدة ثقتها بفريق العمل لمتابعة كافة المشروعات الاجتماعية والتنموية.

وقالت سموها عبر تغريدة لها على «تويتر»: «في الأوقات العصيبة يظهر معدن الإنسان، يظهر الواعي والحريص الذي يهتم بصحته وبصحة من حوله، من يبث الأمل والتماسك، من يعين ويعاون، من يمتنع عن نشر الفوضى والرعب، من يساند وطنه في حماية الكل، فلنتعهد أن نلتزم بإرشادات حكومتنا».

واتخذت الإمارة حزمة الإجراءات الوقائية من ضمنها تفعيل نظامي التعليم عن بُعد للمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية التابعة للشارقة، والعمل عن بُعد لدى العديد من الفئات الوظيفية، وإلغاء نظام بصمة العمل والاستعاضة عنها ببطاقة العمل أو الهوية وتفعيل التحول الإلكتروني للجهات الخدمية بتقديم الخدمات للمتعاملين من خلال التواصل عبر مختلف القنوات الذكية.

وثمّن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، جهود الحكومة وخطواتها الرامية إلى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقاً من حرصها على سلامة أبناء الإمارات من مواطنين ومقيمين، الذين تضعهم على رأس سلم أولوياتها.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أهمية المبادرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الحالة الوبائية المتمثلة في فيروس كورونا، التي تؤكد قدرة الدولة على مواجهة كافة الظروف والتطورات، واستعدادها للتصدي للتداعيات الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد والحيلولة دون انتشار الفيروس وتفشي المرض بين أفراد المجتمع.

وأصدرت بلدية الشارقة جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع نقل أي عدوى، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، ومنعاً لانتقال الفيروس بينهم.