البسطي: ستيف هارفي يثني على إجراءات الإمارات لمكافحة الفيروس

المصدر: دبي - البيان

قال معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «النجم العالمي ستيف هارفي يثني على الإجراءات المتخذة في الإمارات لمكافحة فيروس كورونا ويقول الإمارات أأمن دولة في العالم في هذا الوقت.. اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الإمارات وقيادتها».

وكان ستيف هارفي المذيع العالمي المشهور قال: إن الإمارات تعد الآن الأكثر أماناً للعيش مقارنة بدول كبرى لأنها قامت بإجراء أكبر عدد من فحوصات «كورونا» وبها أقل نسبة مسجلة من ناحية الإصابة بالمرض، كما أن نسبة الوفيات بسبب المرض فيها صفر.

وأضاف: إن السبب في ذلك يعود إلى أن قيادة دولة الإمارات جادة وتحب وتبذل كل شيء لوقاية وسلامة شعبها.

من جهة ثانية، نشر البسطي رسماً توضيحياً للعزل الاجتماعي الذي طبقته الصين، مدوناً: «رسم توضيحي للعزل الاجتماعي وقوة تأثيره في محاربة انتشار #فيروس_كورونا.

طبقته الصين ونجحت في التغلب على الفيروس بعزل أكثر من 60 مليون شخص.

العزل الاجتماعي أقوى سلاح لمنع انتشار الفيروس.

لنبدأ بأنفسنا ونقلل خروجنا من البيوت حفاظاً على صحتنا وصحة أهلنا وبلدنا».