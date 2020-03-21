100 % العمل بالمنزل في «عجمان للاتصال»

المصدر: عجمان- وام

فعّل مركز عجمان للاتصال الحكومي الموحد نظام العمل من المنزل لكافة موظفي المركز وبنسبة 100% وذلك حرصاً على سلامة وصحة الموظفين والمجتمع.

وأوضح زبير الجنيدي مدير مركز عجمان للاتصال الحكومي أن تلك الخطوة تأتي في إطار الحرص على سلامة الموظفين وصحة المجتمع وهذا ما تحرص عليه حكومة عجمان، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتضمن الرد على الاتصالات الهاتفية للمتعاملين إضافة إلى توفير كافة خدمات المركز على مدار الساعة - 24/7 - وبثلاث لغات ومراعاة معايير الجودة.

وأكد الجنيدي أن هذه الخطوة تعد فرصة لاختبار مدى فعالية خطط المركز أثناء الأزمات والطوارئ، مشيداً بالجهود التي بذلتها دائرة عجمان الرقمية في تهيئة البنية التحتية اللازمة لإنجاز ذلك.