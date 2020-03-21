«عجمان للإحصاء» يكرّم مشاركين في «رضاء المجتمع»

المصدر: عجمان-البيان

كرّم مركز عجمان للإحصاء والتنافسية عدداً من المشاركين في دراسات رضاء المجتمع التي أجراها المركز في الربع الأول هذا العام في الإمارة بالتعاون مع كفاءات الدولية بهدايا قيمة وذلك تشجيعاً لهم على مشاركتهم آرائهم التي تعود بالنفع على المجتمع، حيث تم السحب عشوائياً على هدايا قيمة لكافة الأسر التي شاركت في الدراسات.

تنافسية

وقالت الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية إن هذا التكريم يأتي بالتزامن مع عقد ست جلسات مجتمعية (مجموعات التركيز) شهر فبراير الماضي مع الأسر وتعريفهم بنتائج مؤشر جاذبية عجمان وعرض نتائج الرضاء لقطاعات الخدمات المقدمة ومؤشرات الحياة الاجتماعية في إمارة عجمان ومناقشتها والتشاور حول محاور التركيز والاقتراحات التطويرية. ولفتت إلى أن تنفيذ هذه الدراسات باستخدام النظام الذكي لكفاءات الدولية KIGSMS قد ساهم في رفع مستوى جودة البيانات وسرعة معالجتها والحصول على نتائج دقيقة وإنجاز الدراسات في وقت قياسي.

تواصل

كما أكدت أهمية التواصل مع أفراد المجتمع في جميع مراحل البحوث والدراسات وإشراكهم في هذه المجموعات وقد عزز مستوى الوعي بأهداف البحوث والدراسات والمسوح وبالتالي ارتفعت نسبة الاستجابة والرضاء عنها، وأن الهدف من هذا التكريم هو تقدير أفراد المجتمع وأسرهم وتحسين التفاعل المجتمعي وتشجيع مجتمع الإمارة الذين أبدوا تجاوباً كبيراً في التعاون مع فريق الباحثين خلال الدراسة مشيرة إلى أنها تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.