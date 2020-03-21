خليفة بن طحنون: الأم الإماراتية صنعت أبطالاً

المصدر: (أبوظبي - وام)

أشاد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، بالدور المحوري والمهم الذي تقوم به الأم في تربية الأجيال وإعداد الرجال وبناء المجتمعات، ونشر القيم النبيلة فيها.وتقدّم بالتهنئة بمناسبة عيد الأم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».. مشيداً بإنجازات سموها في مجال تمكين المرأة الإماراتية لتصل لما هي عليه اليوم.

وقال في كلمة له، هنّأ خلالها جميع الأمهات بعيد الأم الذي يصادف 21 مارس: إن دور الأم هو أعظم من أن يوصف بكلمات، أو أن تحيط به عبارات الشكر والعرفان، لافتاً إلى أن الأم بأدوارها المتعددة والمتنوعة والشاملة تمثل أساس المواطنة الصالحة.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان إننا ونحن نحتفل بعيد الأم، لنا أن نتذكر بكل أشكال الفخر والاعتزاز نخبة من أمهات الوطن وكوكبة من بناة المستقبل.. إنهن أمهات الشهداء الأبرار اللواتي زرعن في أبنائهن الأبطال القيم النبيلة والأصيلة وأنشأنهم على حب الوطن».