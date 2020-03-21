شرطة دبي تطلق دليل الأمومة والطفولة

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت الإدارة العامة للموارد البشرية ومجلس الموارد البشرية في شرطة دبي، الدليل الشامل للأمومة والطفولة «بشارة خير»، والذي يستهدف الأمهات، وكافة الموظفات العسكريات والمدنيات في شرطة دبي، ليدعم مسيرتهن الوظيفية، ويلبي احتياجاتهن المعرفية، حيث يلخص القوانين والمميزات الوظيفية لهن بطريقة سهلة في معرفة الحقوق والواجبات لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمومة ومتطلبات العمل.

وفي هذا السياق قال اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، رئيس مجلس الموارد البشرية: إن هذا الدليل الذي تم إعداده من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية ومجلس الموارد البشرية، والأمهات العاملات في الشرطة، يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة العامة لشرطة دبي الموظفات الأمهات العاملات في مختلف الميادين والذي يهدف إلى أن يوفر لهن كل السبل والإمكانيات، وبيئة العمل المناسبة والسعيدة لأداء مهامهن الوظيفية في خدمة الوطن وإعلاء كلمته.