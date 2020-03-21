ميثاء آل نهيان: الإمارات نموذج ملهم في تعزيز الإيجابية

المصدر: (أبوظبي-وام)

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دوبامين، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً دولياً رائداً وملهماً في تعزيز الإيجابية وإسعاد البشرية.

وقالت الشيخة ميثاء - في كلمة بمناسبة يوم السعادة العالمي الذي يوافق 20 مارس من كل عام -: «ثروتي سعادة شعبي» عبارة قالها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهكذا أصبح شعب الإمارات أسعد شعوب العالم، حيث آمن بأن سعادة المجتمع هي الثروة الحقيقية، وعدّها نهجاً للدولة.

وأكدت حرص القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على مواصلة ما بدأه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حيث التمسوا احتياجات المواطنين ومتطلباتهم ووفروا لهم عيشة كريمة، مشيرة إلى أن مفهوم السعادة في رؤيتهم لم يقتصر على أفراد المجتمع الإماراتي فحسب، بل كان مفهوماً شاملاً، وامتد عطاؤهم وخيرهم إلى بقاع الأرض كافة، فأصبحت الإمارات نموذجاً دولياً رائداً وملهماً في تعزيز الإيجابية، وإسعاد البشرية.

ونوهت الشيخة ميثاء بسعي مؤسسة «دوبامين» من خلال أنشطتها وبرامجها المختلفة إلى تعزيز المهارات العملية والسلوكيات الخاصة بطرق التفكير الإيجابي، وتكوين نظرة متفائلة للحاضر والمستقبل، مستهدفة كل أفراد المجتمع عامة، وفئة الشباب خاصة.

وأكدت استعداد المؤسسة للتعاون المستقبلي مع وزارتي «السعادة وجودة الحياة» و«شؤون الشباب» و«مؤسسة الإمارات للشباب»، لتعزيز ثقافة السعادة والإيجابية بين الشباب.