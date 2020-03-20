الإمارات : تعليق دخول مواطني دول التعاون حتى اعتماد آلية الفحص المسبق

المصدر: وام

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانا ملحقا بالبيان السابق حول تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة قررت فيه تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة ابتداءً من بعد منتصف ليل اليوم وحتى اعتماد آلية للفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 " -

كانت دولة الامارات قد قررت تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة والتي ستكون سارية المفعول إعتباراً من غد السبت الموافق 21 مارس 2020م وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى إشعار آخر في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحتهم وسلامتهم .

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول إلى الدولة بعد بدء سريان القرار القيام بالفحص عند الوصول بالاضافة الى الالتزام بالحجرالمنزلي لمدة 14 يوما على من لديه منزل فى الدولة ومن لايملك منزلا فى الدولة فيسكون فى حجر صحي لمدة 14 يوما ايضا وفق ما تقرره السلطات المختصة.