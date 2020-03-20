طقس الغد غائم مع سقوط أمطار مختلفة الشدة

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا غائما مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات على مناطق متفرقة يصاحبها البرق والرعد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية مع السحب الركامية على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 - 35 كم/س تصل إلى 55 كم/س أحياناً على البحر.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً مع السحب .. و يحدث المد الأول عند الساعة 11:02 والمد الثاني عند الساعة 01:18 والجزر الأول عند الساعة 18:24 والجزر الثاني عند الساعة 05:59 .

و في بحر عمان يكون الموج مضطربا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 08:01 و المد الثاني عند 21:06 و الجزر الأول عند الساعة 14:29 و الجزر الثاني عند الساعة 03:18 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 33 22 70 25

دبي 31 24 70 30

الشارقة 31 21 75 30

عجمان 30 24 75 45

أم القيوين 30 20 75 40

رأس الخيمة 29 22 85 30

الفجيرة 28 23 85 50

العين 33 21 70 30

ليوا 34 21 70 25

الرويس 35 23 70 35

السلع 34 23 70 40

دلما 29 21 80 45

طنب الكبرى 30 22 85 50

طنب الصغرى 30 22 85 50

أبو موسى 30 22 85 45 .