بلدية دبي: تقييم مضادات الجراثيم ومطابقتها للمواصفات المعتمدة

المصدر: دبي- وائل نعيم

أكدت بلدية دبي أن جميع منتجات مضادات الجراثيم "المطهرات" المسجلة في نظام منتجي، قد تم تقييمها و التحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وفعاليتها وامكانية استخدامها للتطهير سواء للاستخدام الشخصي أو المنزلي، مشيرة إلى أنه يتم طلب فحص تأكيد الفعالية efficacy test، ضمن إجراءات التقييم والتسجيل للتأكد من فعالية المنتج ضد جميع أنواع الجراثيم المعلنة في البطاقة التعريفية للمنتج عند الحاجة.

قائمة

ووضعت بلدية دبي قائمة بمضادات الجراثيم المعتمدة والمخصصة للاستخدام المعني"قطاع الأعمال" ويمكن التحقق من منتجات التجزئة المعتمدة، عن طريق مسح الباركود الخاص بالمنتج باستخدام التطبيق الذكي "منتجي".

وتقوم بلدية دبي بفحص المنظفات والمطهرات من خلال فحوصات مخبرية عامة لكل أصناف هذه المنظفات والمطهرات، حيث يتم إجراء فحص كيميائي للكشف على المواد الداخلة في التركيب، وفحص مايكروبيولوجي للكشف عن التلوث بالكائنات الحية والدقيقة كالبكتريا.كذلك فحص الثبات للكشف عن مدى صالحة المنتج والعمر الزمني له، إلى جانب فحص الفعالية.

متطلبات

وأصدرت بلدية دبي مؤخراً المتطلبات العامة لمضادات الجراثيم المعتمدة والمخصص للاستخدام المهني " قطاع الأعمال"، واشارت إلى أن المنتج المضاد للجراثيم يجب أن تحتوي الاداعات الموجودة على البطاقة التعريفة للمنتج خصائص مضادة للجراثيم مثل: مضادة للجراثيم ومضادة للميكروبات ومضادة للفطريات، والتعقيم ، والتطهير.

تدابير وقائية

ووضعت بلدية دبي تدابير وقائية يجب اتخاذها أثناء استخدام منتجات مضادات الجراثيم للأعمال التجارية والمهنية تتمثل في: أنه يجب على جميع موردين منتجات مضادات الجراثيم لألعمال التجارية والمهنية توفير وثائق بيانات السالمة/ البياناتالفنية أثناء بيع المنتج والتي يجب أن تحتوي على:

المكونات الفعالة لمضادات الجراثيم وتركيزها في المنتج ، نوع تركيبة المنتج

مجال المنتج المعتمد، تفاصيل استخدام المنتج، أي هل المنتج لالستخدام العام أو المهني / الصناعي فقط، و تعليمات حول طريقة استخدام، تخزين تطبيق والتخلص من منتجات مضادات الجراثيم، إضافة إلى تفاصيل عن ضرورة ارتداء مالبس أو معدات واقية يجب ارتداءها عند استخدام منتجات مضادات الجراثيم، واي تقييد عند استخدام المناطق المعالجة مثل ضرورة غلق المكان لفترة معينة.