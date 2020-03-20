شرطة الفجيرة والنيابة تطبقان التحقيق عن بعد

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أعلن اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة عن تطبيق القيادة بالتعاون مع نيابة الفجيرة الكلية والتخصصية والجزائية التابعة لها بنظام الربط الالكتروني والذي بموجبه يتم التحقيق الالكتروني مع الموقوفين في جميع البلاغات والقضايا بحيث يتم التعامل مع الأوامر وتنفيذ الأحكام إلكترونيا، وذلك في إطار تسريع وتبسيط الإجراءات واستغلال التكنولوجيا في إنجاز الأعمال.

وأشار الكعبي أن المبادرة تتضمن تمكين النزلاء والموقوفين في مراكز الشرطة والمنشآت العقابية و الإصلاحية من التحدّث أمام وكلاء النيابات والجهات القضائية دون الحاجة إلى نقلهم خارج المراكز والمنشأة العقابية مما يسهم في تسهيل إجراءات و سرعة المحاكمة و توفير الجهد و الوقت والنفقات بما يتوافق مع ممارسات الجودة العالمية إلى جانب توفير الموارد البشرية والمادية وخفض نسبة الخطورة ورفع الحرج عن الأشخاص الموقوفين والمحكومين بنقلهم من مكان إلى آخر، وتعزيزا لاستمرارية الأعمال في بيئة تضمن حماية الموظفين والموقوفين والمتعاملين وتؤمن سلامتهم.