إلغاء تصاريح الخيم الرمضانية وموائد الإفطار في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أعلن مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف بعجمان بناءً على توجيهات حكومة عجمان بشأن العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، عن إلغاء جميع التصاريح الخاصة بالخيم الرمضانية وموائد الإفطار لعام 1441هـ.

وشدد المجلس، في بيان له، على منع إحضار وجبات الطعام (وجبات الإفطار) إلى ساحات المساجد بهدف توزيع الوجبات منعاً للتجمعات.

وأوضح المجلس أنه في حال الرغبة بالمشاركة في توزيع وجبات الإفطار يجب التوجه إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية التالية في مقرها بإمارة عجمان للتنسيق معها، وهي: مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وجمعية الإحسان الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية، ومؤسسة العجماني الخيرية، وجمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة النفع العام.