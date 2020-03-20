أبوظبي تحقق 7.72 نقاط في مؤشر السعادة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت دائرة تنمية المجتمع، تزامناً مع اليوم العالمي للسعادة، أن إمارة أبوظبي حققت 7.72 نقاط في مؤشر السعادة، بحسب الإحصاءات الأخيرة من قبل المشاركين في الدورة الأولى من استبانة جودة الحياة، والتي تتضمن مؤشرات الحياة الفضلي لمقارنة مؤشر السعادة والرفاهية الذاتية من دول العالم، واستناداً إلى موضوعات حددتها منظمة التعاون والتنمية، إلى جانب تحليل الظروف المعيشية المادية ونوعية الحياة.

ويتم حساب النقاط من 1 إلى 10 مع مراعاة العوامل المتعلقة بالرضا عن الحياة كلها، إلى جانب قياس متوسط السعادة في أبوظبي، وجاء تحقيق هذا المعدل من النقاط من منطلق حرص أبوظبي على توفير جميع أساليب السعادة والرخاء والرفاهية لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها، إلى جانب تعزيز أنماط الحياة الإيجابية، بما ينسجم مع رؤية دائرة تنمية المجتمع بتوفر حياة كريمة لكل أفراد المجتمع، والتركيز على مستوى معيشة لائق للجميع.

ويهدف مقياس السعادة لتحليل البيانات بشكل أكثر موضوعية عند مقارنة جودة الحياة عبر دول العالم، وترتبط هذه البيانات مع صحة الفرد وتعليمه ودخله والظروف الاجتماعية، ويقيس الرضا عن الحياة في مؤشر الرفاهية الذاتية مشاعر الأشخاص وحياتهم.