سعيد الطاير: الإمارات واحة للإيجابية

المصدر: (دبي - البيان )

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، فإننا نفخر بقيادتنا الرشيدة التي جعلت من الإمارات واحة للإيجابية ونموذجاً يحتذى في تحقيق سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين، وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نهتدي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يقول: «وظيفة الحكومة هي تحقيق السعادة للمجتمع»، حيث تهدف جميع مبادراتنا ومشروعاتنا إلى إسعاد المتعاملين عبر توفير وقتهم وجهدهم وتسهيل حصولهم على خدماتنا وفق أعلى معايير الجودة والاعتمادية والكفاءة، ضمن إطار عمل متكامل يضمن التحسين المستمر، حتى باتت الهيئة مرجعاً لأفضل الممارسات في مجال إسعاد المتعاملين والمجتمع.

وتتويجاً لهذه الجهود، جاءت الهيئة في المركز الأول في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2019 بنسبة 90.1%، كما حققت 95.7% في مؤشر السعادة اللحظي لدبي الذكية».

وأضاف: «نتعهد بمواصلة العمل على ابتكار تجارب فريدة وتبني أفكار إيجابية وتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة تضمن سعادة الموظفين وبالتالي جميع المعنيين، حتى نسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بأن تكون دبي المدينة الأكثر سعادة في العالم».