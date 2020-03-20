مسؤولون: السعادة في مجتمع الإمارات أسلوب حياة

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون أن السعادة والإيجابية في مجتمع الإمارات أسلوب حياة وعلامة بارزة في مسيرة الدولة موطن السعادة ووطن الريادة وصاحبة المبادرة في مد يد العون إلى شعوب العالم كافة لدعمهم وإسعادهم.

وشددوا على أن نشر روح السعادة والإيجابية في المجتمع واجب وطني ومسؤولية عظيمة ومهمة سامية يتشارك الجميع في تحملها وتنفيذها.نهج

وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، إن الإمارات تمضي قدماً على النهج الذي اختطه لها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قوله: «ثروتي.. سعادة شعبي»، صانعةً لنفسها مكانة عالمية متفردة، لكونها السبّاقة في تبنّي السعادة نهجاً راسخاً لتحقيق إنجازات تنموية شامخة يُشار إليها بالبنان.

وذكر فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»: «تشارك دولتنا العالم في الاحتفاء بـ«يوم السعادة»، وهي التي وضعت السعادة والإيجابية وجودة الحياة في مقدمة أولويات السياسات الحكومية والخطط الاستراتيجية وقدّمت الإمارات للعالم نموذجاً متفرّداً في جعل السعادة نهجاً راسخاً».

أيضاً، قال الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، إنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم أجمع بـ«اليوم العالمي للسعادة» الذي يلتف فيه الناس حول أسباب السعادة في حياتهم، نتفق هنا في وطن السعادة دولة الإمارات على أن القيادة الرشيدة، متمثلةً بصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، هي سبب سعادتنا وعظيم امتناننا».

إلى ذلك، أكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الحفاظ على صحة وسلامة الناس وتعزيز ثقافة الإيجابية والقيم الإنسانية من أهم مقومات السعادة، وأن تحقيق ذلك ركيزة أساسية لترابط المجتمع وتكاتفه في كل الظروف.

وقال: «يحل علينا اليوم العالمي للسعادة هذا العام في ظل ظروف صعبة وغير مسبوقة يمر بها العالم، وهو ما يجعل من هذا اليوم فرصة للتفكير في المعنى الحقيقي للسعادة، وكيف أن تحقيقها يتجسد في تبنيها أسلوب حياة وثقافة مجتمعية تبعث على التحلي بالإيجابية في جميع الأوقات، وخاصة في مواجهة التحديات، والحث على التعامل بالأخلاق السامية التي تحفز إلى العطاء وخدمة الإنسانية».

كما قال سعيد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة ننعم بقيادة حكيمة، تضع سعادة المجتمع في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، ومحور خططها التنموية والنهضوية، إيماناً منها بأن تعميق روح السعادة في المجتمع هو إرساء لقيم الإيجابية والعطاء والتميز».