وزارة الصحة: مناسبة للاحتفاء بالمكتسبات

المصدر: دبي - البيان

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن اليوم العالمي للسعادة في دولة الإمارات مناسبة للاحتفاء بالإنجازات والمكتسبات التي رسخت المكانة العالمية للإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة التي تعتبر سعادة الأفراد والمجتمع الغاية الأسمى لعمل حكومة الإمارات، وتحرص على توفير الرخاء والرفاهية، والاستقرار لشعبها والمقيمين على أرضها، لتكون دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر سعادة، ومحركاً فاعلاً ومؤثراً إيجابياً على مستوى العالم.

وقالت الوزارة في كلمة لها بمناسبة يوم السعادة العالمي 2020: «حققت الإمارات أسبقية في إصدار برنامج وطني للسعادة والإيجابية، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزاماً حكومياً وروحاً حقيقية توحّد أفراد المجتمع وتجعل من دولة الإمارات مركزاً ووجهة عالمية للسعادة، وفق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 وتطلعاتها إلى الخمسين عاماً القادمة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071».

وتابعت : «نعمل على تعزيز ثقافة السعادة والإيجابية بين موظفينا والمرضى والمجتمع، من خلال إطلاق مبادرات لتطبيق السعادة بمفهوم مبتكر».