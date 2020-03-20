«خليفة الإنسانية» تسدد مديونيات 47 سجيناً

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أسهمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في تسديد مديونيات 47 سجيناً، كما قامت المؤسسة بعلاج ما يقارب من 700 حالة مرضية مختلفة العام الماضي.

وتفصيلاً، تكفلت مؤسسة خليفة الإنسانية بتسديد مديونيات 17 سجيناً، بينهم 9 نزلاء من أبوظبي، و8 من الشارقة، وتسديد مديونياتهم بالتعاون مع المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، كما أسهمت المؤسسة، بالتعاون مع إدارات المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة من خلال تعاون إنساني مشترك، في الإفراج عن 30 سجيناً من مختلف مناطق الدولة، وسددت كامل المبالغ المالية المترتبة عليهم.

وتأتي المبادرة من مؤسسة خليفة الإنسانية من أجل إعطاء فرصة كبيرة للمفرج عنهم لاستعادة حريتهم وبدء حياة مستقرة والتخفيف من معاناة أسرهم.

وتعتبر مساعدة الموقوفين والنزلاء على ذمة قضايا مالية والإسهام في التخفيف من معاناتهم بتسديد ديونهم إشارة قوية من المؤسسة على الانخراط في المجتمع والإسهام في إعادة بناء بيوت من أفرج عنهم.

700 حالة

وقامت المؤسسة من خلال قسم الصحة بعلاج ما يقارب من 700 حالة مرضية مختلفة وفقاً للإجراءات والشروط المعمول بها، لمساعدة المرضى العاجزين عن تحمل تكاليف العلاج، بما فيها الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والعمليات الجراحية في المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة داخل الدولة للمرضى المسنين والمرضى الذين لا تخولهم بطاقاتهم الصحية الحصول على العلاج المطلوب.

كما تلقت المؤسسة تبرعاً عينياً عبارة عن 3.6 أطنان أدوية متنوعة من شركة «جلوبال فارما»، للاستفادة منها في الرعاية الصحية، ودعم المرضى غير القادرين على تأمين الأدوية داخل الدولة وخارجها.

ويأتي التعاون مع المؤسسات الطبية لتعزيز الروابط. وقدّم صندوق أبوظبي للتنمية دعماً للبرنامج التعليمي لطلبة المدارس والجامعات والبرنامج الصحي، من خلال مبادرة «زرعت بسمة» العلاجية امتداداً لمسيرة خير بدأها الصندوق مع المؤسسة منذ سنوات.