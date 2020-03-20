« البنية التحتية»: إنجاز %81 من مشروع شارع خليفة وطريق E99 في الفجيرة

المصدر: دبي - أحمد يحيى

كشفت وزارة تطوير البنية التحتية أن مشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 في الفجيرة وربطهما «المرحلة الأولى» بلغت نسبة إنجازه %81، فيما من المقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري، بينما بلغت الكلفة التقديرية له 169 مليون درهم.

ويشتمل المشروع على تطوير الطريق E99 من شارع الشيخ خليفة حتى تقاطع طريق يبسا بإمارة الفجيرة وإلى مدينة خورفكان ماراً عبر المنطقة الجبلية الوعرة، رابطاً منطقة المديفي بمنطقة الحراي ومنطقة البدية وحتى مدينة دبا الفجيرة من خلال الطريق القائم.

وتتضمن أعمال المشروع حفراً وردماً لإنشاء الطريق على جدر استنادية ذات ارتفاعات تتراوح بين 7 ـ 39 متراً، إضافة إلى ذلك فإن المشروع يحتوي على إنشاء عدد من القنوات المائية، وعبارات الصرف إلى مصبات المياه القائمة بالمنطقة، فضلاً عن أعمال حماية القطوعات الصخرية وإنشاء وصلتين للطريق الأول عند منطقة المديفي، والأخرى عند منطقة الحراي، وكذلك استكمال الطريق القائم الآن من دوار النادي بالمديفي وربطه بالمشروع.

حماية

ويتكون مشروع ربط شارع الشيخ خليفة وطريق E99 من أعمال الحماية لخطوط الخدمات القائمة مع إنشاء أعمال تطويرية جديدة لشبكة الاتصالات وتحويل الخطوط الحالية، وعمل الحمايات لخط الغاز الرئيس المغذي للمدينة وإنشاء خطوط كهرباء ذات ضغط عال لأعمال إنارة الطريق مع عمل لوحات مرورية وتحذيرية.

ويعد المشروع حيوياً واستراتيجياً لشبكة الطرق الاتحادية بطول 5.5 كيلومترات، فيما تمت أخيراً إضافة عدد من القنوات المائية لتصريف مياه الأمطار إلى أعمال المشروع، متضمنة أعمال الربط على الأودية القائمة بالمنطقة، وإضافة أعمال قطوعات صخرية ودفان لغرض حماية لطريق المشروع.

معايير

تصمم وزارة تطوير البنية التحتية مشروعاتها وفق أعلى المعايير الفنية والمواصفات العالية ومعايير الاستدامة، إذ تستخدم الأسفلت المعدل بمواد البوليمر، لضمان حياة أطول لطبقات الأسفلت، وتوفير الموارد والوقت في إنشاء وصيانة الطرق، فضلاً عن تركيب مصابيح إضاءة LED التي توفر الطاقة بنسبة 50% على الأقل في استهلاك الكهرباء، خاصة أن الوزارة تسعى، من خلال تنفيذها مشاريع الطرق، إلى تحقيق مكانة مرموقة دولياً في هذا المجال، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين.