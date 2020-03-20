18 ألفاً يستفيدون من طرود الهلال «الصحية» في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

واصل مركز الهلال الأحمر الإماراتي في الشارقة، توزيع الطرود الصحية للأسر ذات الدخل المحدود، والأيتام وأصحاب الهمم، استفاد منها 18 ألفاً و396 شخصاً.

وتحتوي الطرود على مجموعة من المواد الصحية، تشمل المعقّمات والمطهّرات والقفازات الصحية والكمامات والعديد من المستلزمات الأخرى، ويكفي الطرد الواحد حاجة أسرة مكونة من 7 أفراد لمدة شهر.

وقال عبد الله غانم المهيري مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في الشارقة: يأتي هذا المشروع في إطار اهتمام الهلال الأحمر الإماراتي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للشرائح والفئات التي يستهدفها، ويعمل على تلبية متطلباتها في مختلف المجالات الإنسانية، مشيراً إلى أن الجانب الصحي يأتي في مقدمة أولويات الهيئة، لذلك تفرد له مساحة كبيرة من اهتماماتها الإنسانية والتنموية، وأكد أن خطة المركز في هذا الصدد تستهدف توسيع مظلة المستفيدين من الطرود الغذائية خلال الفترة المقبلة.