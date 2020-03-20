«الشارقة للإعلام» يفعّل تقنيات الاجتماع عن بُعد عبر الاتصال المرئي

المصدر: الشارقة - البيان

عقد مجلس الشارقة للإعلام برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أول اجتماعاته عن بُعد عبر شبكة الإنترنت من خلال تقنية الاتصال المرئي الذي يواكب خطى الدولة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحماية من فيروس «كورونا» المستجد.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.

وثمّن رئيس وأعضاء المجلس جهود الدولة وإجراءاتها لمكافحة انتشار الفيروس وحماية الأفراد كافة من مواطنين ومقيمين من الوباء العالمي المستجد.

وشدد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتزويدهم بالمعلومات والمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا «كوفيد- 19» بما يسهم في الحد من انتشاره وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وأكد رئيس مجلس الشارقة للإعلام جاهزية المؤسسات الإعلامية في إمارة الشارقة للتعاطي مع وباء «كورونا» بحرفية ومسؤولية ونشر الرسائل الإعلامية الواضحة والمتخصصة بما يدعم الجهود المحلية والدولية في مواجهة الفيروس.

صدقية وشفافية

ووجّه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بضرورة توحيد الخطاب الإعلامي الصادر عن مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة الشارقة وفق قيم الصدقية والشفافية، داعياً كافة الجهات في الإمارة إلى ضرورة التنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في جميع الأخبار الصادرة عنها والمتعلقة بوباء «كورونا».

وأقرّ الاجتماع تفعيل منظومة العمل عن بُعد وفق التعليمات الصادرة عن دائرة الموارد البشرية في الشارقة لدى المؤسسات التابعة لمجلس الشارقة للإعلام للحفاظ على سلامة الموظفين وضمان استمرارية سير العمل بما يخدم الصالح العام. كما وجّه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتقليص عدد الموظفين في مكاتب مقار العمل وبعدم تكوين أي تجمعات في المكان الواحد.

خطط العمل

واستعرض أعضاء مجلس الشارقة للإعلام خطط العمل المقبلة في ضوء الأحداث الطارئة، مؤكدين جاهزية المؤسسات التابعة لمجلس الشارقة للإعلام للتعاطي مع المستجدات كافة والعمل المتواصل بما يدعم توجهات الدولة لتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع بهذا الوباء الخطير وطرق الوقاية من انتشاره. كما تم استعراض الإجراءات الرامية إلى توحيد الخطاب الإعلامي للإمارة وتعزيز آلية العمل بيد واحدة مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الشارقة ونشر معلوماتها وأخبارها وفق أعلى معايير المهنية والمسؤولية.