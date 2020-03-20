«المعاشات» تفعل العمل عن بُعد

المصدر: (أبوظبي - وام )

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تفعيل العمل عن بُعد في كافة مراكز سعادة المتعاملين التابعة للهيئة في مختلف إمارات الدولة اعتباراً من بعد غد الأحد، 22 مارس الجاري، وذلك حفاظاً على سلامة الموظفين والمتعاملين.

وأوضحت الهيئة أن جميع الخدمات ستقدم للمتعاملين من خلال الموقع الإلكتروني www.gpssa.gov.ae أو من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80010.

وقالت حنان السهلاوي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالهيئة إن تفعيل نظام العمل عن بُعد خطوة تهدف إلى دعم الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الهيئة تكّيف إجراءاتها بحيث تضمن تقديم خدماتها بنفس الفعالية والكفاءة التي كانت تقدم في مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها مؤكدة أن كافة الخدمات التي تنجزها الهيئة لن تتأثر بأي إجراءات يتم اتخاذها في مثل هذه الظروف من أجل المحافظة على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين .