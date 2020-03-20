تاكسي دبي ولاندمارك تتشاركان لتوفير نقاط «شكراً» من خلال تطبيق DTC

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات عقد اتفاقية شراكة مع مجموعة «لاندمارك» الرائدة في مجال تجارة التجزئة والضيافة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لتوفير برنامج المكافآت «شكراً» من خلال تطبيقها «DTC» لحجز مركبات الليموزين الفارهة ومنحهم فرصة كسب نقاط المكافآت لقاء جميع الرحلات، التي يتم حجزها عبر التطبيق.

وتفصيلاً، قال مروان الزرعوني، مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية في مؤسسة تاكسي دبي: «يعد برنامج «شكراً» الأكبر من نوعه في قطاع تجارة التجزئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يضم أكثر من 50 علامة تجارية يمكن للعملاء كسب النقاط واستبدالها»، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتيح لمرتادي مركبات الليموزين التابعة لمؤسسة تاكسي دبي كسب نقاط مكافآت عند استخدام البطاقة مباشرة بعد انتهاء الرحلة، كذلك بإمكانهم الخصم من قيمة الرحلة من خلال نقاط الولاء المتراكمة في بطاقة «شكراً» لديهم أو استخدام النقاط المكتسبة في أي من متاجر التجزئة التابعة لمجموعة لاندمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد حجز مركبات الليموزين الفارهة من خلال التطبيق الذكي التابع لمؤسسة تاكسي دبي «DTC».

وأكد الزرعوني أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقاً من حرص مؤسسة تاكسي دبي الدائم على إيجاد سبل جديدة للارتقاء بجودة الخدمات، التي تقدمها للمتعاملين، ونؤكد أيضاً مدى التزامنا الراسخ بأن نقدم لهم أفضل مستوى من الخدمات الممكنة، خاصةً وأن جميع تلك التسهيلات في الخدمات المقدمة للمتعاملين تصب ضمن غايات المؤسسة الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها أولها «التشغيل الذكي»، و«إسعاد الناس».

من جانبه قال راهول جاغتياني: مدير مجموعة لاندمارك: «يسعدنا أن نعلن ارتباطنا مع مؤسسة تاكسي دبي، وبإمكان أعضاء برنامج المكافآت «شكراً» استخدام مركبات الليموزين الفاخرة ضمن أسطول تاكسي دبي في تنقلهم بسهولة من خلال الحجز عبر تطبيق (DTC)».

وأضاف جاغتياني: «نحرص في مجموعة لاندمارك على تحسين رحلة وتجارب العملاء من خلال عرض مزايا الولاء المتاحة لهم لتعظيم مكاسبهم، وانضمام مؤسسة تاكسي دبي الآن من شأنه أن يثري تلك الرحلة، علماً أن النقاط المكتسبة من خلال تطبيق «DTC» يمكن استخدامها في أكثر من 50 من الماركات المميزة المدرجة تحت مظلة المجموعة سواءً كان ذلك إلكترونياً أو عبر المتجر، وسنواصل النظر في الوسائل التي تمكننا من تعزيز التكامل بين المبادرات الرقمية وعبر الهواتف المتحركة لمكافأة عملائنا وجعل تجربتهم في التسوق أكثر جدوى ».