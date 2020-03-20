الأحد انتهاء تخفيض المخالفات بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر )

تنتهي بعد غد الأحد المبادرة التي أطلقتها شرطة أبوظبي لتخفيض قيمة المخالفات المرورية المسجلة قبل 22 ديسمبر الماضي، بنسبة 50 %، مع إلغاء عقوبة حجز المركبة والنقاط السوداء.

ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الجمهور إلى الاستفادة من مهلة تخفيض المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أبوظبي، والتي تنتهي في 22 مارس 2020. وطالبت شرطة أبوظبي السائقين بسرعة تسديد مخالفاتهم خلال اليومين المقبلين، وتسوية أوضاعهم القانونية، معربة عن تطلعاتها بأن يكون ذلك دافعاً لهم للحد من المخالفات المرورية، والالتزام بالنظم والقوانين التي ترعى حقوقهم وتكفل أمنهم وسلامتهم.

وأكدت شرطة أبوظبي استمرار مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية، ويتم بموجبها تخفيض قيمة المخالفات المرورية، وقيمة بدل حجز المركبة وغرامة التأخير (إن وجدتا) بنسبة 35 %، في حال السداد خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة.

أما في حال السداد بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة المرورية وقبل مرور عام على ارتكابها، فيحصل السائق على تخفيض نسبته 25 % من قيمة المخالفة، على أن لا يشمل التخفيض قيمة بدل حجز المركبة ولا غرامة التأخير إن وجدتا. وأشارت إلى أنه في حال السداد بعد مرور عام على ارتكاب المخالفة المرورية، فلا يحصل السائق على أي تخفيض، وأوضحت شرطة أبوظبي أن البنود أعلاه تنطبق على جميع المخالفات المرورية، باستثناء المخالفات الواردة في جدول المخالفات الخطرة.