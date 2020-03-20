وفد من الأمن الوطني يطّلع على برامج استشراف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد دكتور عبدالله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، بالقيادة العامة لشرطة دبي، وفداً من المجلس الأعلى للأمن الوطني - أبوظبي، وذلك بحضور مديري الإدارات الفرعية وعدد من الضباط، وذلك في إطار توطيد أواصر الشراكة مع كافة الجهات، ووضع الخطط الاستشرافية والحلول المستقبلية، ولتفعيل التعاون والشراكة في مجال استشراف المستقبل والخروج بمبادرات وحلول ابتكارية على ضوء التطلعات والتحديات المستقبلية.

وتأتي الزيارة للاطلاع على برامج وأنشطة المركز، في كيفية وضع منهجية استشراف المستقبل، وإعداد الدراسات العلمية التي تم إجراؤها في مجال البحوث الاستشرافية، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة .

في بداية اللقاء رحّب العميد الدكتور عبدالله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير المركز، بالوفد الزائر، وأكد حرص مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، باعتباره من الوحدات التنظيمية التابعة لشرطة دبي، على تفعيل كافة الشراكات في العديد من المجالات والأنشطة، وأن للمركز خبرة عريضة متعددة الجوانب، ومنها الجانب العلمي، في مجالات إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالمجال الاستشرافي، وإعداد التقديرات التنبؤية، وتحديد الأبعاد المتوقعة للاستشراف المستقبلي.

واستعرض العميد الدكتور عبدالله عبد الرحمن يوسف الرؤية الاستشرافية خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى استراتيجية المركز من خلال الأسلوب الذي يضمن توفير المساندة الكاملة، والدعم الشامل والمتكامل لمتخذ القرار .

وزار الوفد مختبر الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، حيث قدم العقيد منصور يوسف محمد القرقاوي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والمقدم دكتور إبراهيم أحمد عبدالله سباع، مدير مركز المعرفة والابتكار، بالإدارة العامة للشؤون الإدارية، شرحاً عن فكرة إنشاء المختبر والهدف منه، وكيفية العمل من خلال المختبر في توليد الأفكار والمقترحات.