جمارك دبي لـ « البيان»: لا تأثير لـ«كورونا» على الواردات الغذائية

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

أكدت جمارك دبي أن واردات الإمارة من المواد الغذائية تسير وفق المعدل الطبيعي وأن تداعيات فيروس «كورونا» المستجد على الأسواق العالمية لم تؤثر على واردات الإمارة من المواد الغذائية.

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، في تصريح لـ«البيان» إن واردات التجارة الخارجية غير النفطية تسير بمعدل طبيعي خلال الفترة الماضية من العام الجاري وإن جمارك دبي تحرص على تسهيل كافة الإجراءات على الموردين ودعم سلسلة الإمداد العالمية.

وأضاف أن جمارك دبي تسعى بشكل مستدام إلى أتمتة الإجراءات وتوفير خدمات ذكية تسهل تدفقات التجارة وتدعم العملاء من مستثمرين وتجار. وأوضح أن هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان دائماً ما تشهد زيادة في الواردات الغذائية، كما أن عمليات التخليص الجمركي مستمرة بدون توقف وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة وطيلة أيام الأسبوع، مشيراً إلى أنه تم إنجاز 2.86 مليون بيان جمركي منذ بداية يناير وحتى منتصف مارس الجاري، وتم إنجاز جزء من هذه البيانات الجمركية من خلال آلية العمل عن بُعد.