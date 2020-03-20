عبدالله بن زايد: الإمارات ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية للمقيمين الأمريكيين

المصدر: واشنطن- وام

عبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن تضامن دولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية في الظروف الحالية التي يعمل خلالها البلدان على حماية شعبيهما ومكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

جاء ذلك في رسالة خطية لسموه إلى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي سلّمها معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

إجراءات

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في رسالته، التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين الأمريكيين المدنيين والعسكريين المقيمين في دولة الإمارات، وتسهيل الإجراءات الضرورية كافة للمواطنين الأمريكيين عبر نقطة التفتيش التابعة لمصلحة الجمارك الأمريكية في مطار أبوظبي الدولي، إلى جانب إتاحة خدمات المطار لشركات الطيران الأمريكية الراغبة في تسيير رحلات خاصة متجهة إلى الولايات المتحدة أو قادمة منها.

من جانبه، تطرق معالي السفير يوسف العتيبة خلال اللقاء إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة فيروس كورونا، ومن ضمنها تطبيق واحدة من أكثر المبادرات شمولية في مجال الفحص الطبي على مستوى العالم، منوهاً بأنه تم حتى الآن إجراء أكثر من 127 ألف فحص في الدولة.

وأوضح العتيبة أن دولة الإمارات شرعت منذ بدء هذه الأزمة الصحية العالمية في العمل مع الولايات المتحدة، والعديد من شركائها مثل منظمة الصحة العالمية، لتقديم المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية للدول التي تعاني من مصاعب كبيرة في هذا المجال، حيث قدمت الدولة في هذا الإطار مساعدات إنسانية وطبية عاجلة عن طريق الجو لجمهورية إيران الإسلامية شملت أطقم أجهزة مختبرات للفحص وتشخيص الحالات، إلى جانب معدات وقاية للعاملين في مجال الرعاية الطبية وخدمات الطوارئ والإسعاف.