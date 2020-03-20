التحقيق عن بُعد في الدعاوى الجزائية بجميع النيابات الاتحادية

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت النيابات العامة الاتحادية في مختلف إمارات الدولة تطبيق نظام التحقيق عن بُعد في الدعاوى الجزائية لأطرافها، ضماناً لاستمرارية الأعمال وسلامة الموظفين والمتعاملين والموقوفين والمتقاضين، بما يتوافق مع جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وفي إطار الجهود الوقائية التي طبقتها النيابة العامة الاتحادية، وبناءً على توجيهات من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة.

ودشنت النيابات الكلية في الدولة في كل من إمارتي الفجيرة وعجمان نظام التحقيق الجديد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع قيادات الشرطة والمراكز التابعة لها، وسيتم تعميمها على كافة النيابات الأخرى.

وأوضحت النيابة العامة أنها عملت على تجهيز غرف للتحقيق عن بُعد مجهزة تقنياً ومعدة وفق معايير غاية في الدقة تتيح التحقيق مع المتهم أثناء وجوده في المنشآت الإصلاحية والعقابية وأماكن التوقيف، مشيدة بتعاون القيادات العامة للشرطة في مختلف الإمارات في تنفيذ هذه المبادرة.

بدورها، طبقت القيادة العامة لشرطة عجمان، بالتعاون مع نيابة عجمان الكلية، نظام التحقيق المرئي عن بُعد مع المتهمين في جميع البلاغات والقضايا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة الموظفين والموقوفين والمتقاضين.

وقال اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان: إن نظام التحقيق عن بُعد تم تطبيقه فعلياً، وباشرت مراكز الشرطة إجراءاته، حيث تم ربط جميع مراكز الشرطة في القيادة مع النيابة العامة في الإمارة بنظام مرئي، لمباشرة جميع التحقيقات عن بُعد، وبذلك يمكن التحقيق مع المتهمين في جميع القضايا عن بُعد، دون نقل المتهمين.